El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , comenzando con un fresco de 4 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera un 90% de humedad. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de la mañana, con una probabilidad del 100% de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las lluvias serán ligeras al principio, acumulando alrededor de 1 mm, pero se intensificarán hacia la tarde, con un pronóstico de hasta 5 mm de lluvia entre las 19:00 y las 21:00 horas. La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 61 km/h, siendo más fuerte durante la tarde. Esto podría generar ráfagas intensas, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda tener precaución al desplazarse, ya que el viento puede afectar la estabilidad de estructuras ligeras y árboles.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas eléctricas. La temperatura descenderá a 8 grados por la noche, manteniendo la sensación de frío. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y vientos fuertes, lo que requerirá que los ciudadanos se preparen adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente inestable que podría traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo temperaturas frescas que rondarán los 5 a 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un aumento en la probabilidad de tormentas a medida que avanza la jornada. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 5 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad relativa que se sitúa en torno al 90%.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 4 a 5 grados, que irán aumentando gradualmente.

