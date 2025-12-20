El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con lluvias escasas que se intensificarán a medida que avance la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría alcanzar hasta 2 mm hacia el final del día, con una probabilidad de precipitación del 100% en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que es probable que los residentes de Pazos de Borbén se enfrenten a un ambiente húmedo y posiblemente incómodo, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, especialmente en las horas de la tarde, con un 95% de posibilidad de que se produzcan. Las condiciones del viento también serán notables, con rachas que alcanzarán hasta 21 km/h desde el suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente invernal. Las direcciones del viento variarán, predominando del noreste por la mañana y cambiando a direcciones del sur y suroeste a medida que avanza el día.

En resumen, se espera un día nublado y frío en Pazos de Borbén, con lluvias que comenzarán a caer por la tarde y una alta probabilidad de tormentas. Los residentes deben estar preparados para un tiempo invernal y húmedo, con temperaturas que no superarán los 9 grados .

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El 20 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.