El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante la primera parte de la jornada. A medida que avanza el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también es indicativo de la posibilidad de precipitaciones, que se prevén a partir de la tarde. En particular, se espera que entre las 19:00 y 21:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 95%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos significativos. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 8 mm en este periodo, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 23 y 45 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda tener en cuenta la velocidad del viento al planificar actividades al aire libre. La combinación de viento fuerte y alta humedad podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante la noche.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será alta, con un 65% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 95% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana podría ser relativamente tranquila, la tarde y la noche traerán consigo un aumento en la actividad eléctrica y la posibilidad de tormentas.

En resumen, el tiempo en Oia para el 20 de diciembre de 2025 se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y un riesgo significativo de precipitaciones y tormentas en la tarde y la noche. Es un día que invita a la precaución y a estar preparados para cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes que irán aumentando en densidad a medida que avance el día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia que comenzarán a manifestarse a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.