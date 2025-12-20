El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Desde las 09:00 hasta las 13:00, la probabilidad de lluvia será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas, especialmente en la franja horaria de 10:00 a 11:00, donde se anticipa una precipitación de hasta 9 mm. Las lluvias continuarán intermitentemente hasta la tarde, con un total acumulado que podría alcanzar los 15 mm.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían llegar a los 52 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 19:00 y las 20:00. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La tarde será especialmente complicada, con un cielo cubierto y tormentas que podrían acompañar a las lluvias. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que se podrían experimentar tormentas eléctricas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 10 grados .

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas y una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, O Rosal enfrentará un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, por lo que es aconsejable estar preparado y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir de la tarde, cuando se prevén intervalos de lluvia.

El 20 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante la primera parte de la jornada. A medida que avanza el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia que comenzarán a manifestarse a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.