El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y cubiertas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer que se mantendrá durante la mayor parte del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 76% y el 97%, lo que puede generar una sensación de frío más intenso. Los vientos soplarán desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% en las horas de la tarde y la noche. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 19:00, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 18:05. La lluvia será intermitente, con posibilidad de tormentas en la noche, lo que podría generar un ambiente más inestable.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde y un 95% durante la noche. Esto sugiere que los residentes de O Porriño deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas a medida que avanza el día.

Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean salir, especialmente en la tarde y la noche, debido a la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja el uso de ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias y tormentas esperadas hacia la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde las condiciones se tornarán más inestables.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas y bruma que limitarán la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas, y una transición hacia un cielo más oscuro y tormentoso a medida que avanza el día. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde las condiciones se tornarán más inestables.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas y bruma que limitarán la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas, y una transición hacia un cielo más oscuro y tormentoso a medida que avanza el día. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.