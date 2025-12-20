El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente muy nuboso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, y se espera que durante la tarde se eleve ligeramente, alcanzando hasta 13 grados en su punto más cálido.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 64% y el 92%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos soplarán predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 55 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en zonas expuestas, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que O Grove experimente lluvias a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la cantidad de lluvia acumulada podría ser significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 6 mm en total. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 95% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían persistir hasta la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 10 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en O Grove se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esperadas, especialmente en la tarde y noche. Los vientos serán fuertes, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones que podrían dar lugar a tormentas, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que oscilarán entre el estado nuboso y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa en los periodos de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 6 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

El 20 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un periodo de poco nuboso antes de que las nubes vuelvan a aumentar en densidad. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de precipitación será notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.