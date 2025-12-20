El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una atmósfera bastante densa y fría. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a aparecer a partir de la mañana, con lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm en total, siendo más significativa en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se espera un 100% de probabilidad de precipitaciones.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en las horas más intensas, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen al aire libre.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, especialmente en la tarde y la noche, con un 95% de probabilidad de que se produzcan tormentas eléctricas. Esto podría traer consigo lluvias más intensas y rachas de viento aún más fuertes, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones climáticas cambiantes y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes que irán aumentando en densidad a medida que avance el día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté completamente cubierto en la tarde, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas.

