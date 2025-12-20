El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde las condiciones se tornarán más inestables.

La temperatura durante el día oscilará entre los 5 y 10 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 10 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el sur con rachas que podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia del 95% entre las 19:00 y 01:00 horas. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la noche, acumulando hasta 4 mm de precipitación. Esto podría generar condiciones de visibilidad reducida y un aumento en la posibilidad de charcos y acumulaciones de agua en las calles.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00 horas. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones si se planea salir durante las horas de mayor inestabilidad.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un alto nivel de humedad. Las lluvias y tormentas se esperan principalmente en la tarde y noche, por lo que es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se va a salir. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar del día de manera segura.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas y cubiertas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer que se mantendrá durante la mayor parte del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté completamente cubierto en la tarde, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.