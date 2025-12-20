El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 11 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la mañana se registren lluvias escasas, con un aumento significativo en la cantidad de agua caída hacia la tarde. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 7 mm, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es del 95%. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 70% durante la tarde, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en la región.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas más intensas, lo que podría generar ráfagas fuertes y contribuir a una sensación térmica aún más fría. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura descenderá nuevamente, situándose alrededor de los 7 grados hacia la medianoche. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que se aconseja limitar las actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y un viento fuerte que podría afectar la comodidad y seguridad de los habitantes. Se recomienda estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

Hoy, 20 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.