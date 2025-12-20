El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , comenzando con un fresco 5 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 10 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 94% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes. Desde la mañana hasta la tarde, se registrarán ligeras lluvias, acumulando alrededor de 1 a 2 mm de agua en total. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto estar al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. La dirección del viento, predominantemente del sur, puede traer consigo un aire más húmedo, lo que se suma a la ya alta humedad del ambiente.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistirá y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados. La probabilidad de tormentas también aumenta, especialmente en las horas nocturnas, con un 95% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que la noche podría ser más inestable, con la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas por la noche. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 3 grados , con una sensación térmica que podría descender hasta 1 grado en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 7 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un leve respiro del frío matutino.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 11 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.