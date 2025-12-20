El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque todavía se espera que se sitúe en torno al 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste. La velocidad del viento alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total durante este periodo. Además, existe una alta probabilidad de tormentas, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad del viento.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes y visitantes de Moaña que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde el agua pueda acumularse.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La noche se presentará fresca y húmeda, con una sensación térmica que podría ser más baja debido al viento persistente.

En resumen, el día de hoy en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y viento, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

