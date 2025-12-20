El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un aumento en la probabilidad de tormentas a medida que avanza la jornada. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 5 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad relativa que se sitúa en torno al 90%.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá mayormente nuboso, con algunas nubes altas que podrían dar paso a un cielo más cubierto hacia el mediodía. La temperatura alcanzará un máximo de 12 grados en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. La velocidad del viento, que soplará principalmente del sur-suroeste, alcanzará rachas de hasta 31 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío se intensifique.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia que aumenta considerablemente. Las primeras gotas podrían caer alrededor de las 14:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 7 mm en total durante el día. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Meis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más oscuro y las tormentas podrían intensificarse, con lluvias que podrían ser acompañadas de descargas eléctricas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados al caer la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

Es importante que los residentes de Meis tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas, especialmente si tienen planes al aire libre. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad climática. La jornada concluirá con un cielo cubierto y la posibilidad de que las lluvias continúen durante la noche, haciendo de este un día típico de invierno en la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones que podrían dar lugar a tormentas, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones que podrían dar lugar a tormentas, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.