El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El 20 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un periodo de poco nuboso antes de que las nubes vuelvan a aumentar en densidad. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de precipitación será notable.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer a 6 grados y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 66% y el 92% a lo largo del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a ser significativas a partir de la mañana, con un acumulado que podría alcanzar hasta 3 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia será del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Meaño necesiten paraguas y ropa impermeable. Las lluvias serán intermitentes, con posibilidad de tormentas en la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 21:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta el 95%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 60 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Las rachas de viento serán más fuertes durante las tormentas, lo que podría causar incomodidades y riesgos adicionales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvias dispersas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y viento fuerte, lo que sugiere que es un buen día para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones que podrían dar lugar a tormentas, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones que podrían dar lugar a tormentas, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.