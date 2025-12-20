El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente inestable que podría traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo temperaturas frescas que rondarán los 5 a 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra aún más, con un aumento en la probabilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 9 de la mañana, con una precipitación acumulada que podría llegar a 4 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Marín necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 57 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente durante la tarde, cuando la velocidad del viento se intensificará. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 80% de posibilidad de tormentas eléctricas. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante estas horas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que la lluvia disminuya hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Marín se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Los residentes deben prepararse para un día inestable y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

El 20 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , comenzando con un fresco de 4 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 4 a 5 grados, que irán aumentando gradualmente.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.