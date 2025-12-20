El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales, con un predominio de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán características del paisaje, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas y el cielo cubierto se mantengan, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 7 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las horas más frías, debido a la presencia del viento. Este soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Lalín reciba alrededor de 5 mm de lluvia, con la mayor intensidad esperada entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona se enfrenten a un día húmedo y gris. Además, existe un 90% de probabilidad de tormentas durante la tarde y la noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos.

La nieve no se espera en la jornada, aunque hay una pequeña posibilidad de que se registre en las horas nocturnas, con un 55% de probabilidad. Sin embargo, las condiciones actuales no parecen favorables para la acumulación de nieve en el suelo.

Es recomendable que los residentes de Lalín tomen precauciones al salir, especialmente en la mañana, debido a la niebla y la posibilidad de lluvia. Se aconseja el uso de ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como la atención al conducir, dado que las condiciones de visibilidad pueden ser complicadas. A medida que el día avance, es probable que la situación meteorológica se mantenga inestable, por lo que se sugiere estar atentos a las actualizaciones del tiempo.

