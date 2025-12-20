El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que oscilarán entre el estado nuboso y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa en los periodos de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 6 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, rondando el 79% en la mañana y aumentando hasta un 88% hacia la tarde, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, manteniéndose en torno a los 10 grados por la tarde y bajando a 9 grados durante la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean más significativas en la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 8 mm. La probabilidad de lluvia será del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, especialmente en la tarde y la noche, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 95% en el periodo de 19:00 a 01:00.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 58 km/h en las horas más intensas del día. Esto generará un ambiente ventoso que, combinado con la humedad y las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde, por lo que se recomienda precaución al estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 9 grados, con una ligera probabilidad de lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje invernal en A Illa de Arousa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones que podrían dar lugar a tormentas, especialmente en la tarde y la noche.

El 20 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente muy nuboso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, y se espera que durante la tarde se eleve ligeramente, alcanzando hasta 13 grados en su punto más cálido.

El 20 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la inestabilidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.