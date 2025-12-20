El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir de la tarde, cuando se prevén intervalos de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas. A medida que el día progrese, se espera un leve aumento, alcanzando los 13 grados en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 88% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia comience a hacerse presente a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas en la tarde y noche. Se estima que la precipitación total podría alcanzar hasta 8 mm, con la mayor intensidad de lluvia esperada entre las 19:00 y 21:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de A Guarda necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente en las horas de la tarde y noche. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, especialmente durante las horas más frescas.

Por último, la probabilidad de tormentas es considerable, con un 95% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

El tiempo en otros municipios

El 20 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante la primera parte de la jornada. A medida que avanza el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia que comenzarán a manifestarse a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El 20 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante la primera parte de la jornada. A medida que avanza el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia que comenzarán a manifestarse a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.