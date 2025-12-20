El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, pero se espera que aumenten ligeramente hacia el mediodía, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 82% en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los residentes abrigarse adecuadamente si planean salir. Las condiciones del viento también podrían afectar la visibilidad en algunas áreas, especialmente si se presentan lluvias.

En cuanto a la tormenta, la probabilidad de que se produzcan tormentas es considerable, alcanzando un 95% en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, por lo que se aconseja a la población estar atenta a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La combinación de la lluvia, el viento y las bajas temperaturas podría hacer que la noche sea especialmente fría, por lo que se recomienda permanecer en interiores y disfrutar de la calidez del hogar.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes que irán aumentando en densidad a medida que avance el día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más baja debido a la humedad y el viento.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas, y una transición hacia un cielo más oscuro y tormentoso a medida que avanza el día. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.