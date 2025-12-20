El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 7 grados, aunque la sensación térmica será más baja, rondando los 3 grados debido a la presencia del viento.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a los 11 mm, especialmente en las horas centrales de la tarde. La lluvia será acompañada de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 95% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar una sensación de frío aún mayor. Las ráfagas de viento serán más fuertes durante la tarde, coincidiendo con la llegada de las tormentas, lo que podría causar molestias y afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo complicadas. Las nubes continuarán cubriendo el cielo, y las lluvias persistirán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 6 grados, y la sensación térmica podría ser aún más baja debido al viento.

Es recomendable que los ciudadanos de A Estrada tomen precauciones, especialmente si planean salir durante la tarde y la noche. Llevar paraguas y abrigarse adecuadamente será fundamental para enfrentar las inclemencias del tiempo. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde.

El 20 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde.

El 20 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.