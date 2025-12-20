El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con mínimas de 3 grados, pero se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará con rachas significativas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. En particular, se prevé que la humedad alcance un 96% por la tarde, lo que puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

El viento será un factor importante en la jornada, con velocidades que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas más activas, especialmente durante la tarde. Las ráfagas de viento del sur y suroeste serán predominantes, lo que podría generar una sensación de inclemencia, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que el viento puede ser fuerte y causar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia comience a caer a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 7 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las primeras lluvias serán ligeras, pero se espera que se intensifiquen a medida que avance la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que será a las 18:03.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad de tormenta en las horas de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Cuntis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y un viento fuerte. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 20 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 7 grados, aunque la sensación térmica será más baja, rondando los 3 grados debido a la presencia del viento.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 11 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.