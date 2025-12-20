El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 83% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será un factor importante en la predicción meteorológica de hoy. Se prevé que las primeras lluvias comiencen a caer en la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 10 mm durante el día. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, lo que podría causar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento también jugará un papel relevante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur-suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 64 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fuerte, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de tormenta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 90-95%. Los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones al salir.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 9 grados hacia el final de la jornada. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que mantengan precauciones adicionales. En resumen, el tiempo en Catoira hoy será fresco, húmedo y potencialmente tormentoso, lo que requerirá que los ciudadanos se preparen adecuadamente para las condiciones cambiantes.

Hoy, 20 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

El 20 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.