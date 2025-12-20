El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 3 grados , con una sensación térmica que podría descender hasta 1 grado en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 7 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la franja horaria de la tarde y la noche. A partir de las 10:00 horas, se prevé una ligera lluvia, acumulando alrededor de 0.1 mm, que aumentará a 2 mm entre las 11:00 y 12:00 horas. Las lluvias continuarán intermitentemente, con un total estimado de 4 mm en las horas pico de la tarde, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 42 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar el malestar por el frío.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de A Cañiza deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. La visibilidad podría verse afectada durante estos episodios, por lo que se aconseja precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un aumento en la nubosidad. La combinación de viento fuerte y la posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde hacen que sea prudente planificar las actividades con cuidado. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar las condiciones cambiantes del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, As Neves se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con nubes altas, que se mantendrán durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 11 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.