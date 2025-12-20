El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la tarde y la noche, con la posibilidad de lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A las 9:00, la temperatura será de 9 grados, y se mantendrá en torno a los 10 grados durante la mayor parte de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y la noche, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00. Se prevé que la precipitación acumulada sea de hasta 3 mm, con lluvias intermitentes que podrían ser más intensas en algunos momentos. La lluvia comenzará a ser más evidente a partir de las 14:00, con un incremento en la cantidad de agua caída hacia la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Las rachas de viento podrían ser más intensas, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A las 19:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con rachas de hasta 53 km/h.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que la tarde y la noche podrían ser especialmente inestables, con la posibilidad de tormentas eléctricas acompañadas de lluvia. Los residentes de Cangas deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un aumento en la intensidad del viento. Se recomienda a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las medidas necesarias para mantenerse a salvo durante las posibles tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes muy densas que podrían traer consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté completamente cubierto en la tarde, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes muy densas que podrían traer consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté completamente cubierto en la tarde, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.