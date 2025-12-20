El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones que podrían dar lugar a tormentas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 6 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que podrían volver a bajar a los 10 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este factor, combinado con la presencia de viento, hará que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 58 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, con la posibilidad de que las rachas de viento acompañen a las tormentas, lo que podría complicar aún más la situación meteorológica.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia comience a ser significativa a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en las horas de la tarde y la noche, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cambados se enfrenten a lluvias intensas y posiblemente tormentas eléctricas.

Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento fuerte, lluvia y tormentas puede hacer que las condiciones sean peligrosas, por lo que se aconseja mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad.

El tiempo en otros municipios

El 20 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente muy nuboso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, y se espera que durante la tarde se eleve ligeramente, alcanzando hasta 13 grados en su punto más cálido.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

El 20 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la inestabilidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El 20 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente muy nuboso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, y se espera que durante la tarde se eleve ligeramente, alcanzando hasta 13 grados en su punto más cálido.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

El 20 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la inestabilidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.