El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

Hoy, 20 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de frío. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 51 km/h en las horas más activas, especialmente por la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que hará que la sensación térmica sea aún más baja.

A partir de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 9 mm. La posibilidad de tormentas también es alta, con un 95% de probabilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

Durante la mañana, las condiciones serán más tranquilas, con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas frescas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo se oscurecerá y las lluvias comenzarán a hacerse más frecuentes. Se recomienda a los residentes y visitantes de Caldas de Reis que se preparen para un tiempo inestable, llevando paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes que se intensificarán hacia la tarde. La combinación de viento fuerte y alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 11 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.