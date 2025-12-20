El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes muy densas que podrían traer consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede dar lugar a una sensación térmica más baja de lo que los termómetros indican.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias serán intermitentes y, aunque no se espera que sean intensas, podrían ser suficientes para requerir paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el sur-sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

La probabilidad de tormentas es notable, alcanzando un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia. Es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento fuerte del sur-sureste. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable vestirse en capas y estar preparado para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la tarde y la noche, con la posibilidad de lluvias escasas.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.