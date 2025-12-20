El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con un total estimado de 6 a 7 mm de lluvia a lo largo del día. Esto se debe a un sistema de tormentas que se aproxima, lo que también incrementa la probabilidad de tormentas eléctricas, alcanzando un 95% en las horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, ya que se anticipan tormentas que podrían traer consigo lluvias intensas y vientos fuertes.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 75% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas más críticas de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Barro que tomen precauciones al salir, llevando paraguas y ropa adecuada para el frío y la lluvia. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja tener cuidado al conducir.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y actuar con precaución.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un aumento en la probabilidad de tormentas a medida que avanza la jornada. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 5 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad relativa que se sitúa en torno al 90%.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 11 grados.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.