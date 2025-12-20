El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes que irán aumentando en densidad a medida que avance el día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A partir de las 09:00, la probabilidad de precipitación comenzará a aumentar, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde. Las condiciones de humedad relativa serán elevadas, alcanzando hasta un 91% en las horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 y 36 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando la sensación de frío. A medida que el día avance, se espera que el viento se intensifique, lo que podría contribuir a un tiempo más inestable.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 95% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y la noche. Las condiciones de tormenta se verán acompañadas de un cielo cubierto, lo que limitará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:06, las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas, con un cielo completamente cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender nuevamente, manteniéndose en torno a los 10 grados durante la noche. Los residentes de Baiona deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y es recomendable tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más baja debido a la humedad y el viento.

El 20 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante la primera parte de la jornada. A medida que avanza el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.