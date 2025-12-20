El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de diciembre

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, As Neves se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con nubes altas, que se mantendrán durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 19 mm, lo que indica que se podrían experimentar lluvias moderadas a fuertes en algunos momentos.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja de lo que marcan los termómetros.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un 85% de probabilidad de tormentas entre las 19:00 y la medianoche. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvias intensas y ráfagas de viento que superen los 30 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.

Es recomendable que los habitantes de As Neves tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse abrigados. Para quienes deban salir, se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo, así como estar atentos a posibles alertas meteorológicas que puedan emitirse a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 11 grados.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas y bruma que limitarán la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 20 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 07:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 92%.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-19T20:57:12.