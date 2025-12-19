El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El 19 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 11°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la jornada.

A medida que el día progrese, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo pero sin precipitaciones significativas. La temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 13°C en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% por la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento será un factor notable en la predicción meteorológica de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 11 km/h en las horas posteriores. A medida que el día avanza, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 28 km/h en su punto máximo, lo que podría generar ráfagas más intensas. Esto podría influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas.

La probabilidad de precipitación es del 65% durante las primeras horas del día, pero se espera que disminuya a cero en la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias ligeras son posibles al inicio, el resto del día debería ser seco, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá en niveles aceptables, aunque la combinación de nubes y humedad podría afectar la claridad en algunos momentos. La salida del sol se producirá a las 09:00, mientras que el ocaso será a las 18:04, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy se caracterizará por un inicio húmedo y nublado, seguido de un día más despejado con temperaturas frescas y vientos moderados. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas y estén preparados para un ambiente variable a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.