El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, en Vilagarcía de Arousa, se prevé un tiempo mayormente cubierto con algunas posibilidades de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 55% entre la 1:00 y las 7:00. A medida que avance el día, la situación meteorológica mejorará ligeramente, aunque se mantendrá un ambiente nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, descendiendo gradualmente a 9 grados por la tarde y alcanzando un mínimo de 6 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 76% al final de la jornada.

La humedad será un factor notable, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán niveles del 87% al 89%. Esto podría contribuir a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 13:00, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas breves aclaraciones en la tarde, pero sin expectativas de lluvias significativas después de la mañana. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 7:00 y las 19:00, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo a pesar de la nubosidad.

Los ciudadanos de Vilagarcía de Arousa deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, especialmente si se planea estar al aire libre durante la mañana. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán ligeramente, pero la sensación de frío persistirá hasta el ocaso, que se espera para las 18:04.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.