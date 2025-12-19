El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo del gris predominante. La temperatura oscilará entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas las horas de la tarde y la noche.

Desde el amanecer, que se producirá a las 08:59, se anticipa una temperatura de 11 grados, que descenderá a 10 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura baje a 9 grados, alcanzando los 6 grados durante la noche. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 87% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 55% hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, con un 90% de posibilidad de lluvias entre la 01:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de la mañana, las posibilidades de lluvia disminuirán, y se espera que el resto del día transcurra sin precipitaciones significativas. La acumulación de lluvia prevista es de 0.6 mm en la mañana y 0.2 mm en la primera hora del día, lo que indica que las lluvias serán ligeras y esporádicas.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la nubosidad podría afectar la claridad del cielo. Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.