El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá baja, comenzando en torno a los 9 grados y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando mínimos de 4 grados por la tarde y noche. La sensación térmica será aún más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 90% durante la mayor parte del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas, con un 95% de posibilidad de lluvias ligeras entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 1.6 mm. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 10% hasta la 1:00 de la tarde, lo que sugiere que podrían ocurrir algunas lloviznas intermitentes.

El cielo estará cubierto durante gran parte del día, con descripciones que varían desde "cubierto con lluvia escasa" en las primeras horas, hasta "muy nuboso" y "nuboso" en la tarde. Las nubes altas también estarán presentes, lo que podría dar lugar a una atmósfera gris y opaca. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé que el cielo se despeje ligeramente, permitiendo que algunos claros se asomen antes del ocaso, que ocurrirá a las 18:01.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean salir durante la tarde.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras en las primeras horas y un cielo mayormente cubierto. A medida que avance la tarde, se espera una ligera mejora en las condiciones, aunque la sensación de frío persistirá. Los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvia y el viento fresco que acompañará a este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.