El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 AM, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en este periodo, lo que sugiere que los viandantes deben estar preparados con paraguas.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, aunque las lluvias cesarán, y las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 11°C. La humedad relativa será alta, rondando el 83%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. El viento soplará del norte a una velocidad de 5 a 11 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más estable, con temperaturas que alcanzarán los 12°C. El cielo permanecerá mayormente nuboso, con algunas nubes altas que permitirán que la luz del sol se filtre en ciertos momentos. La probabilidad de lluvia se mantendrá en cero desde las 7:00 AM hasta las 7:00 PM, lo que permitirá disfrutar de un respiro en la inestabilidad meteorológica de la mañana.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8°C hacia las 9:00 PM. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 75% al final del día. El viento, que se mantendrá del norte y noreste, disminuirá su velocidad a 3-6 km/h, lo que hará que la noche sea más tranquila.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja durante el día, se registró un 25% de probabilidad de tormenta en las primeras horas, lo que podría generar alguna inquietud entre los más sensibles a los cambios climáticos. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad se disipará.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un inicio húmedo y cubierto, seguido de una tarde más estable y fresca, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga un abrigo adecuado. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, marcando el inicio de un fin de semana que podría ser más frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.