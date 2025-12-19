El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , alcanzando su punto más alto alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que avance la jornada, se prevé que la niebla se haga más presente, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y generar precauciones para los conductores.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 60% de que se registren lluvias ligeras durante la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga más estable, con cielos parcialmente despejados hacia el final del día. Las lluvias acumuladas no deberían ser significativas, con un total estimado de 0.1 mm.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:03, el cielo podría despejarse un poco, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes. Sin embargo, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 5 grados.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos nublados y posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante la niebla y el frío, y que disfruten de las breves aperturas del cielo que podrían presentarse hacia el final de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.