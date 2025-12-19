El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00, donde se espera una precipitación de 0.5 mm y 0.2 mm, respectivamente. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 6 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 10 grados en las horas centrales. Por la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 13 grados hacia las 15:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 82% al final de la jornada. Esto puede contribuir a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h entre las 12:00 y las 13:00. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormenta es baja, con un 20% de posibilidad de tormentas en las primeras horas del día, pero se espera que esta probabilidad se reduzca a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con condiciones inestables, la situación mejorará a medida que avance la jornada.

En resumen, Tui experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras en las primeras horas y un viento notable del norte. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo invernal, manteniendo un abrigo adecuado y precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.