El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El 19 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia ligera en los periodos de la madrugada, especialmente entre las 00:00 y la 01:00, donde se prevé una precipitación de 0.3 mm y 0.1 mm, respectivamente. A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación disminuirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 11 grados, descendiendo a 10 grados hacia las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 8 grados a las 08:00 y 09:00. Durante la tarde, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 12 grados, alcanzando un máximo de 13 grados entre las 15:00 y las 16:00.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% a las 00:00 y descendiendo gradualmente a un 79% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 33 km/h a las 12:00, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 14 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad de tormenta entre la 01:00 y las 07:00, pero se espera que esta probabilidad disminuya a cero en las horas posteriores. En general, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y algunas lluvias ligeras, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

