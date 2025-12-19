El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 8°C, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que rondarán los 9°C y una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias se irán disipando, con una probabilidad de precipitación que disminuirá a cero después de las 7:00 de la mañana. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13°C hacia las 4:00 de la tarde, lo que ofrecerá un ligero respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad y la presencia de nubes.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h alrededor del mediodía. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 6°C hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias ligeras en las primeras horas y una posterior mejora en las condiciones, aunque las temperaturas seguirán siendo bajas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de abrigarse bien si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.