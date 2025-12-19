El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la madrugada, se espera que la lluvia sea ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 1 mm. A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 95% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Silleda se enfrenten a un inicio de jornada húmedo.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica fresca, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas. Esto, combinado con la bruma y la niebla que se prevé en la mañana, podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que el día avance, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. A partir de las 8 de la mañana, la lluvia dará paso a un cielo cubierto, con una temperatura que descenderá a 5 grados hacia la tarde. La humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 88% hacia el final de la tarde.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 22 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la atmósfera seguirá siendo inestable, y aunque no se prevén precipitaciones significativas, la posibilidad de lluvias ligeras podría persistir.

Hacia el ocaso, que se producirá a las 18:01, las temperaturas se situarán en torno a los 4 grados , y el cielo permanecerá cubierto. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán aún más, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse. En resumen, el día en Silleda será mayormente gris y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas.

