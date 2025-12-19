El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo variable que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 88% al inicio del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a los 9 grados en las horas más frescas de la tarde.

El viento, que soplará principalmente del norte, alcanzará velocidades de hasta 18 km/h, con rachas que podrían llegar a los 27 km/h en momentos puntuales. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que hay un 50% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque durante el resto del día la probabilidad disminuye a cero. Esto sugiere que, si bien la mañana podría comenzar con algunas gotas, el resto del día podría ser más seco, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un ambiente más despejado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas nubes altas que podrían dar paso a claros en el horizonte. Sin embargo, no se prevén tormentas ni precipitaciones significativas, lo que podría ser un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

La tarde se caracterizará por un ambiente más fresco, con temperaturas que rondarán los 8 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación de frío sea un poco más llevadera. El ocaso se producirá a las 18:04, marcando el inicio de una noche que se anticipa tranquila, aunque fresca, ideal para disfrutar de una cena en uno de los acogedores restaurantes de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.