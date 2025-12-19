El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia disminuirán, y aunque el cielo permanecerá cubierto, se prevé que la precipitación se detenga. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían hacer acto de presencia, especialmente en las horas más frías del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con un leve descenso a 9 grados hacia la tarde.

El viento será otro factor a considerar, soplando desde el noreste a una velocidad de entre 2 y 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 15 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante el día, con un 20% de probabilidad en las primeras horas, disminuyendo a cero en la tarde y noche. La probabilidad de precipitación también se mantendrá en un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo estará mayormente cubierto, las lluvias serán poco probables.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando mínimos de 5 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente frío y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el final de un día gris y fresco en Salvaterra de Miño.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño que se preparen para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras en las primeras horas y temperaturas frescas. La niebla y la bruma podrían afectar la visibilidad, así que es importante tener precaución si se viaja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.