El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia ligera en los periodos de la madrugada, específicamente entre las 00:00 y las 01:00, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.8 mm en la primera hora y 0.2 mm en la siguiente. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que las condiciones se mantengan mayormente nubladas.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 5 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Las temperaturas más frescas se sentirán hacia la noche, cuando el termómetro podría bajar hasta los 5 grados. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 91% en la mañana y un 90% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a la población que tome precauciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones del viento al salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas del día, pero se espera que esta probabilidad se mantenga en cero durante el resto de la jornada. En resumen, Salceda de Caselas experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras al inicio y un ambiente húmedo, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un día acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.