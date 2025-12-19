El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados al inicio del día, descendiendo gradualmente a 8 grados en las horas más frías de la tarde y noche. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 7 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y algo húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 65% de que se produzcan lluvias ligeras en la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de la mañana, las posibilidades de lluvia disminuirán considerablemente, y se espera que el resto del día permanezca seco. Las precipitaciones acumuladas durante la mañana podrían alcanzar hasta 0.2 mm, pero no se anticipan lluvias significativas más adelante.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor del mediodía, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan aún más frescas.

El cielo estará cubierto en su mayoría, con algunas nubes altas y periodos de nubosidad variable. A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, aunque con algunas brechas que podrían permitir la aparición de claros temporales. Sin embargo, no se anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de un ambiente seco y fresco a medida que avance el día. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el frío y estén preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.