El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo permanezca cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 92% a las 00:00 horas, disminuyendo gradualmente a un 86% a la 1:00. La sensación de frío se verá acentuada por un viento del norte que soplará a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 13 km/h en las horas posteriores. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que se espera que disminuya a cero entre las 7:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados a las 15:00 horas. La humedad relativa también comenzará a bajar, alcanzando un 55% hacia las 14:00 horas.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que continúe soplando del norte y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h a las 12:00 horas. Este aumento en la velocidad del viento podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 20:00 horas. La probabilidad de lluvia se mantendrá en cero, lo que permitirá que el cielo permanezca mayormente despejado en las horas nocturnas. Sin embargo, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría generar una sensación de frescor.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado del norte. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día frío y húmedo, especialmente durante la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.