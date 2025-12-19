El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia ligera en los periodos de la madrugada, especialmente entre las 00:00 y las 01:00, donde se prevé una precipitación de 0.5 mm y 0.2 mm, respectivamente. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se mantengan mayormente nubladas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 10 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales, pero caerá nuevamente a 9 grados al caer la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 97% a lo largo del día.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad durante las primeras horas del día, lo que indica que, aunque hay un riesgo de actividad eléctrica, es poco probable que se materialice. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas se estabilizarán.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en la mañana, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que estén preparados para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas más frías del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.