El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 55% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones de apenas 0.1 mm en este periodo.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 93% a las 00:00 y 94% a la 1:00. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. El viento soplará del noreste a una velocidad de 2 a 3 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 3:00 y 4:00, y se mantendrá en torno a los 8 grados en las horas posteriores. La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán el 95% en las horas más cálidas del día. El cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 15% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá a cero, lo que sugiere que no se esperan fenómenos severos en la región.

Por la noche, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 4 grados a las 11:00 de la noche. El viento se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h del norte, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones cambiantes del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.