El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con un ligero descenso hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos, lo que puede contribuir a una sensación de frío mayor.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 1 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad gracias a la disminución de la bruma y la niebla que se ha presentado en las horas previas. Sin embargo, la probabilidad de tormenta es baja, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y nublado, con lluvias ligeras y una alta humedad que marcarán la jornada. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo inestable y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de la mañana y la noche, cuando la visibilidad puede ser reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.