El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en este periodo, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir de casa.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias deberían cesar. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La temperatura a las 12:00 PM se espera que sea de 10 grados, lo que puede resultar un poco frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 64% al mediodía. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Por la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que el día avance.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 95% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 81% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede resultar en un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A partir de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero sin la amenaza de lluvias significativas. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde y noche. El ocaso se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque comenzará con lluvias, terminará con un cielo nublado pero sin precipitaciones. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que necesiten salir deben estar preparados para el frío y la humedad.

