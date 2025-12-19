El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 0.5 mm en este periodo, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 97% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío. El viento soplará del noreste a una velocidad de 3 a 5 km/h, lo que no generará un impacto significativo en la sensación térmica.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevé que la lluvia disminuya, con un total de precipitación que podría llegar a ser nulo en las horas posteriores a la mañana. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía y bajando a 9 grados por la tarde. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero seguirá siendo notablemente alta, alcanzando un 84% hacia las 8:00 de la tarde.

El viento cambiará de dirección, soplando del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, pero sin causar incomodidad. A medida que se acerque la noche, la temperatura continuará bajando, llegando a los 6 grados hacia las 10:00 de la noche. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, lo que sugiere que la noche será tranquila en términos de precipitaciones.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque se anticipan algunas lluvias ligeras en las primeras horas, el resto del día se caracterizará por un tiempo más estable, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 11 grados . Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, especialmente en la mañana, y se recomienda llevar ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.