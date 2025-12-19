El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 7 de la mañana, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90%, lo que sugiere que los habitantes podrían experimentar algunas gotas de lluvia. La temperatura en este periodo oscilará entre los 10 y 9 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 9 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto hasta el mediodía.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 11 grados, con cielos que continuarán cubiertos y una ligera mejora en la probabilidad de precipitaciones, que se mantendrá en un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad en este periodo. La humedad comenzará a descender, pero aún se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 68% hacia las 5 de la tarde.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 9 de la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá en cero, lo que permitirá que el cielo permanezca cubierto sin precipitaciones. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 90% hacia el final del día.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias escasas en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 11 grados . Se recomienda a los residentes llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.